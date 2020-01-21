Названа возможная причина крупного пожара в томском поселке

Причиной пожара в частном жилом доме в Томской области, где погибли 11 человек, могло стать короткое замыкание — предположительно, в доме загорелся обогреватель. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА Новости.

Пожар в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел 21 января. Известно, что двум жителям дома удалось спастись самостоятельно.

Как сообщил генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсул Кабулжанов, пятеро погибших — его сограждане. Источник Интерфакса в районной администрации рассказал, что остальные погибшие тоже могут быть иностранцами. Загоревшееся здание использовалось как общежитие для граждан КНР, Таджикистана и Узбекистана. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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