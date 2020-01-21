Китай вынес приговор бывшему главе Интерпола за коррупцию

Китайский суд в Тяньцзине вынес обвинительный приговор за коррупцию бывшему главе Интерпола и бывшему заместителю министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэю в виде 13,5 лет тюрьмы. Об этом во вторник, 21 января, сообщает портал Sina.

Кроме того, Мэн оштрафован на 2 миллиона юаней (около 18 миллионов рублей). Обвиненный согласился с приговором и решил не подавать апелляцию.

В июне 2019 года он признал вину в получении взяток. По сведениям суда города Тяньцзинь, Мэн использовал свое служебное положение в личных корыстных интересах, принимая дорогие подарки и деньги. Все нарушения оцениваются в 14,46 миллиона юаней (около 130 миллионов рублей).

Мэн Хунвэй пропал после того, как 29 сентября 2018 года отправился из Франции в Китай. Позднее стало известно, что бывшего президента Интерпола задержали китайские власти по подозрению в коррупции, он был вынужден уйти с занимаемой должности. Его жена Грейс Мэн затем подала жалобу и рассказала, что пережила попытку похищения группой неизвестных.

Ранее сообщалось, что Мэн Хунвэй оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

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