В российской Конституции захотели закрепить казачью милицию

В статье 132 Конституции России следует закрепить понятие «казачья милиция». Об этом заявил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, сообщает Znak.com во вторник, 21 января.

По его словам, у муниципалитетов в регионах «средства на охрану [населения] есть, а вот сил нет». Атаман считает, что создание казачьей милиции может решить эту проблему. «Мы таким образом высвободим силы МВД для борьбы с преступлениями», — уверен Долуда.

Также он отметил, что члены казачьего общества, которых, по его словам, насчитывается 180 тысяч человек, «в большинстве своем» выступают за изменение Конституции, поскольку этот вопрос «давно уже созрел». В частности, он заявил о поддержке обновления статьи 79, которую предлагается дополнить словами о приоритете российского законодательства над международным.

В понедельник, 20 января, был опубликован текст законопроекта о внесении поправок в основной закон. В нем предлагается изменить 22 статьи Конституции, исключая те, что касаются созыва Конституционного собрания и принятия нового основного закона на референдуме.

15 января во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал внесение поправок в документ. Он предложил закрепить в нем роль Государственного совета, ужесточить требования к кандидатам на пост президента и передать парламенту полномочия по утверждению премьер-министра и членов правительства. Журналисты и политологи считают, что такие меры позволят Путину сохранить власть после окончания его президентского срока в 2024 году, а также усилят все властные институты страны.

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