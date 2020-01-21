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Названы самые безопасные для российских туристов страны

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Самой безопасной страной для путешествий российские туристы считают Южную Корею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales.

Из 15 тысяч респондентов, принявших участие в опросе сервиса, за Южную Корею проголосовал 21 процент. Путешественники, посетившие эту страну, рассказали, что забывали вещи в кафе и оставляли детские коляски на улицах, но никто из посторонних их не забирал.

На втором месте в рейтинге оказалось Япония, за которую проголосовали 15 процентов опрошенных. Туристы отметили, что во время ее посещения чувствовали себя в полной безопасности даже во время ночных прогулок по темным улицам.

Другие 12 процентов участников опроса признались, что считают самыми безопасными Объединенные Арабские Эмираты и объяснили это строгими законами и высоким уровнем жизни.

Помимо этого, в списке топ-10 надежных направлений оказались Сингапур, Исландия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Белоруссия.

В январе эксперты страховой компании BHTP Австралию признали самой безопасной в мире страной для туристов. На втором месте рейтинга оказалась Швеция, на третьем — Новая Зеландия. В первую десятку также попали Италия, Нидерланды, Франция, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.

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