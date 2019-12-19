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Названы самые опасные для ЛГБТ-туристов страны

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Нигерию назвали самой опасной страной для путешественников, представляющих ЛГБТ-сообщество. Рейтинг LGBTQ+ Danger Index, созданный онлайн-сервисом Asher and Lyric, публикует издание Independent.

Как отмечает источник, Нигерия оказалась на первом месте из-за криминализации однополых отношений: за нарушение этого закона может грозить до 14 лет лишения свободы или смертная казнь. Более того, в Нигерии также запрещается отстаивать права ЛГБТ.

За ней в рейтинге самых опасных государств для ЛГБТ-туристов последовали Катар, Йемен, Саудовская Аравия и Танзания, в которых однополые связи также могут закончиться тюремным сроком.

Кроме того, в списке отмечены самые безопасные страны для однополых пар — в лидеры среди них выбилась Швеция. На втором месте оказалась Канада, а на третьем — Норвегия.

Кроме того, в топ-5 наиболее благоприятных государств для путешествующих представителей ЛГБТ попали Португалия и Бельгия.

Ранее в ноябре был опубликован рейтинг самых опасных стран для туристов в 2020 году. В числе лидеров особенно ненадежных для путешественников государств оказались Ливия, Сомали, Афганистан и Венесуэла. Согласно информации экспертов, там в 2020 году прогнозируются высокие риски по всем трем показателям.

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