Персонал круизного лайнера унизил гей-пару и отказал им в двуспальной кровати

Британская гей-пара пожаловалась на испорченное свадебное путешествие после того, как в морском круизе столкнулась с гомофобными высказываниями в свой адрес. Об этом пишет Daily Mail.

25-летние Дэн и Шанс Уолтон-Эшмор (Dan and Chance Walton-Ashmore) планировали отпраздновать свою свадьбу в путешествии по Юго-Восточной Азии и заплатили за поездку три тысячи фунтов (246 тысяч рублей), однако персонал круизного лайнера унизил их.

Так, по словам британцев, их разделили в каюте, предоставив две односпальные кровати вместо двуспальной, и высмеяли их, отказав в просьбе заменить спальное место. Кроме того, бармены смотрели на них с ухмылкой, официанты игнорировали, фотограф отказался сделать их совместный снимок, а некоторые сотрудники отпускали гомофобские шутки за их спиной.

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«Мы просто хотим скорее вернуться домой, потому что нас сделали посмешищем для персонала на борту», — написали Уолтон-Эшморы в соцсетях. «Позор. Мне жаль, что ваш отпуск был испорчен такими недалекими идиотами. Надеюсь, им это не сойдет с рук», «Это так несправедливо. Вы дорого заплатили за свой круиз. Безобразие», — поддержали их другие пользователи.

В свою очередь представитель туроператора TUI, организовавшего поездку, отметил, что компания расследует обстоятельства случившегося.

В июле прошлого года пассажир нетрадиционной ориентации Дэвид Кули заявил, что его рассадили с партнером на рейсе авиакомпании Alaska Airlines, чтобы пара натуралов сидела вместе. После этого Кули с партнером покинули авиалайнер, «не выдержав такого унижения».

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