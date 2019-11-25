Сотни туристов заболели опасным вирусом во время роскошного круиза

На борту круизного лайнера Norwegian Joy, следовавшего из Майами в Лос-Анджелес через Панамский канал, вспыхнула эпидемия норовируса (разновидность кишечной инфекции ротавируса, впервые зафиксированная в Норфолке, США, в 1972 году — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает Mirror.

После того как несколько сотен пассажиров заболели желудочным вирусом, им запретили покидать свои каюты. При этом судовой врач посоветовал им «принимать таблетки от болей в желудке и пить Getorade» и больше не интересовался больными до прибытия в порт. Заболевшие страдали от диареи, рвоты и сильной лихорадки.

В круизном порту Сан Педро в Лос-Анджелесе несколько пассажиров были госпитализированы, однако полторы сотни тяжело больных пассажиров вынуждены были ожидать в очереди для прохождения границы и досмотра. В этом время команда корабля провела санитарную обработку судна. По словам одного из пассажиров, они были одеты в костюмы химзащиты.

Всего на борту корабля находились от двух до трех тысяч пассажиров, заплативших за 17-дневное путешествие примерно по 2,6 тысячи долларов.

Ранее в ноябре круизный лайнер La Belle Des Oceans попал в аварийную ситуацию к югу от таиландских островов Пхи-Пхи в Андаманском море. Судно наткнулось на скалы, в результате возникла пробоина в носовой части корпуса ниже ватерлинии, и внутрь начала поступать вода.

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