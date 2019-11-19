Мальчик утонул в бассейне круизного лайнера

Тело сингапурского мальчика было найдено в бассейне круизного корабля Genting Dream в понедельник, 18 ноября. Об этом сообщает Bernama.

Начальник полиции округа Лангкави Супт Мохд Икбал Ибрагим (Supt Mohd Iqbal Ibrahim) сказал, что в его полицейский участок поступил экстренный вызов по поводу инцидента на лайнере касательно мальчика десяти лет. Предварительное следствие установило, что он утонул во время купания в бассейне. Медицинская бригада корабля провела сердечно-легочную реанимацию мальчику, но не смогла привести его в чувство. Тело перевезли в местную больницу.

Утонувший мальчик Хэн Кай Лунь Алан (Heng Kai Lun Alan) проводил каникулы на круизном судне вместе с матерью и другом. На борту было три тысячи пассажиров. Многие отдыхающие купались в бассейне, но никто не смог помочь ребенку.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования и будем оказывать необходимую помощь семье погибшего в этот тяжелый период», — сообщила компания Dream Cruises.

В октябре сообщалось о пожилой туристке, выпрыгнувшей за борт круизного лайнера, который плыл между Португалией и Испанией. Как только об этом инциденте доложили капитану лайнера, он развернул судно, чтобы заняться поисками пассажирки.

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