Отчаянная пенсионерка бросилась в воду во время круизного путешествия и погибла

Пожилая туристка выпрыгнула за борт круизного лайнера, плывшего между Португалией и Испанией. Об этом сообщает портал Business Insider.

75-летняя женщина спрыгнула в воду с балкона своей каюты на корабле Costa Pacifica, принадлежащего компании Costa Cruises. После того как об инциденте доложили капитану лайнера, он развернул судно, чтобы заняться поисками пассажирки.

Ее тело обнаружили менее чем через сутки у берегов Испании. Представители Costa Cruises принесли извинения семье погибшей туристки.

В июне пьяный турист, веселившийся всю ночь напролет, утонул в бассейне круизного лайнера. Мужчина, которому на вид было около 30 лет, был найден на дне бассейна «Нептун» около пяти утра в пятницу. Согласно свидетельствам очевидцев, в течение ночи мужчина выпивал на вечеринке у бассейна, а также в лаунже Skywalkers.

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