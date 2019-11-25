Круизный лайнер со 150 людьми на борту наткнулся на скалы

Круизный лайнер La Belle Des Oceans попал в аварийную ситуацию к югу от таиландских островов Пхи-Пхи в Андаманском море. Об этом сообщает Maritime Bulletin.

По информации портала, инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, около 02:00-03:00 по местному времени (воскресенье, 24 ноября, 22:00-21:00 по московскому). Судно наткнулось на скалы, в результате возникла пробоина в носовой части корпуса ниже ватерлинии, и внутрь начала поступать вода.

Лайнер, на борту которого находились 90 пассажиров и 60 членов экипажа, смог самостоятельно добраться до острова Пхукет в сопровождении представителей Военно-морских сил Таиланда и пришвартоваться в 10:30 (06:30 по Москве). В настоящее время все находившиеся на борту люди в безопасности.

Отмечается, что La Belle Des Oceans, построенный в 1989 году, следовал под флагом Бельгии от малайзийского острова Пинанг к заливу Пхангнга в Таиланде.

6 ноября сообщалось, что пассажиры круизного лайнера P&O Ventura продолжили веселиться, несмотря на потоп, который случился из-за шторма. Инцидент произошел на борту, проходившем между Шербур-Октевилем, Франция, и Саутгемптоном, Англия. В результате качки из бассейна, расположенного возле ресторана, хлынула вода и залила палубу.

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