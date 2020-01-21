Меган Маркл заподозрили в изначальном плане вернуться из Британии домой

Меган Маркл оставила часть своих вещей в Канаде перед переездом в Великобританию, изначально планируя когда-нибудь вернуться домой. В этом ее заподозрили журналисты Daily Mail.

Ранее в британских СМИ распространилась информация о том, что весь свой гардероб Маркл перевезла в Лондон, став женой принца Гарри. Однако в январе, после отказа от титулов и возвращения в Канаду, ее несколько раз заметили в старой одежде. Так, например, 17 января бывшую герцогиню сфотографировали за рулем автомобиля в парке канадского бренда Soia & Kyo за 695 долларов (около 42 тысяч рублей), которую она носила еще до брака на съемочной площадке сериала Suits в ноябре 2017 года.

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Аналогичное наблюдение поклонники королевской сделали 14 января, когда Маркл посетила женский кризисный центр в Ванкувере. Для встречи с сотрудниками организации она выбрала бежевый свитер бренда The Row. Фанаты отметили, что героиня сериала «Форс-мажоры» Рэйчел Зейн, которую играла герцогиня, появлялась в этом же свитере в одной из серий.

Покинувшая королевскую семью Меган Маркл перестала следовать правилам королевского дресс-кода и вернулась к повседневному стилю. Фотографии ее первого выхода в свет после отказа от королевских привилегий опубликовали в сети 15 января. Пользователи обрадовались, что бывшая герцогиня Сассекская начала одеваться так же просто, как до замужества.

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