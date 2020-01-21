Назначен новый министр просвещения

Новым министром просвещения назначен Сергей Кравцов. Об этом во вторник, 21 января, сообщает сайт Кремля.

Он сменил на этом посту Ольгу Васильеву. Ранее Кравцов возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Ранее во вторник сообщалось, что на пост министра науки и высшего образования назначен ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ), депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 января представил президенту России Владимиру Путину кандидатов на посты в новом кабинете министров.

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