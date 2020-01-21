На Украине в мусорном баке нашли противотанковые гранаты

На Украине в мусорном баке нашли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, сообщает «Страна.ua».

Инцидент произошел в Житомире 20 января. Местный житель позвонил на спецлинию «102» и рассказал о находке. По его словам, он заметил подозрительный пакет, развернул его и увидел гранатометы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что это РПГ-26.

Боеприпасы отправлены на экспертизу. Возбуждено дело по статье о незаконном обращении с оружием.

В мае прошлого года сообщалось, что в Харькове два человека погибли, подорвавшись на гранате.

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