Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама. О сокрытии неполадок стало известно изданию The New York Times.

В докладе комиссии Нидерландов было сказано, что причиной аварии стал сбой в автоматической системе, к которому пилоты не были подготовлены, а также просчеты инженеров при конструировании лайнера.

Издание указывает, что инцидент 11 лет назад имел много общего с двумя катастрофами 737 MAX — в Индонезии и Эфиопии. Во всех этих случаях происходил отказ оборудования, а пилоты не знали, как исправить ситуацию.

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При аварии в Нидерландах погибли девять человек, поэтому достаточно серьезно к неполадкам не отнеслись, заявил газете участвовавший в том расследовании авиационный эксперт Сидни Деккер.

После завершения расследования специалист изложил свои соображения по поводу неудачных моментов в конструкции самолета, однако их так и не опубликовали.

В Boeing отказались признавать сходства между катастрофами и указали, что аварии произошли на разных стадиях полета. В Национальной комиссии по транспортной безопасности США отметили, что инциденты похожи, однако заявили о наличии множества дополнительных факторов, которые нельзя было не учесть.

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25 февраля 2009 года самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Turkish Airlines при заходе на посадку внезапно потерял высоту и упал в 1,5 километрах от аэропорта Схипхол. Из находившихся на борту 135 человек, погибли девять, ещё 86 получили ранения различной степени тяжести.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили после двух катастроф с участием самолетов этой модели. В октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии, ее жертвами в совокупности стали 346 человек.

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