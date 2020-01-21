Раскрыта стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане

Украинские журналисты раскрыли стоимость новогоднего отдыха президента страны Владимира Зеленского в Омане. Расследование опубликовал телеканал «Прямой».

По данным журналистов, во время поездки в Оман Зеленский жил в одном из самых дорогих отелей страны Al Bustan Palace в президентском люксе. Они подсчитали, что проживание и питание в гостинице стоили ему 520 тысяч гривен (1,3 миллиона рублей).

Исходя из трат на перелеты журналисты предположили, что всего на отдых в Омане Зеленский потратил около 2,5 миллиона гривен (6,3 миллиона рублей).

Они напомнили, что по украинскому законодательству президент обязан декларировать траты на отдых, если они составляют более 105 тысяч гривен.

В начале января Зеленского и членов его семьи заметили в Омане. Источники сообщали, что украинский президент уехал туда отдыхать, но позднее пресс-служба главы государства разъяснила, что он проводит переговоры с местными чиновниками.

8 января украинский лидер прервал свой визит в Оман и вернулся в Киев из-за крушения украинского самолета в Тегеране. В катастрофе погибли 176 человек, ответственность за гибель лайнера взял на себя Иран.

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