Поездка Зеленского в Оман сбила с толку разведку США

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман сбила с толку американскую разведку. Об этом заявил украинский дипломат Константин Елисеев, сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

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По его словам, Зеленскому позвонил государственный секретарь США Майкл Помпео, чтобы узнать, что он делает в Омане. Елисеев отметил, что украинского лидера в поездке сопровождало только одно официальное лицо — его помощник Андрей Ермак. Это, как считает дипломат, вызвало вопросы не только у американской стороны, но и у украинского общества.

Елисеев сообщил, что США были озадачены визитом Зеленского, учитывая обострение ситуации в регионе и тяжелую болезнь султана Омана Кабуса бен Саида, который скончался 10 января.

В начале января Зеленского и членов его семьи заметили в Омане. Они поселились в пятизвездочном Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel на курорте Маскат. Источники сообщали, что украинский президент уехал туда отдыхать, но позднее пресс-служба главы государства разъяснила, что он проводит переговоры с местными чиновниками.

Зеленский прервал свой визит в Оман и вернулся в Киев 8 января из-за крушения украинского самолета в Тегеране. В катастрофе погибли 176 человек, ответственность за гибель лайнера взял на себя КСИР.

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