Минобороны отказали во взыскании 54 миллионов рублей с офицера за разбитый катер

Военный суд отказал Минобороны во взыскании 54 миллионов рублей с командира 388-го морского разведывательного пункта Черноморского флота России Сергея Подгурского, по вине которого во время шторма разбился катер в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подгурский — подполковник, имеющий два ордена Мужества (за участие в боевых действиях в Чечне и Сирии), и кавалер пяти боевых наград — был осужден летом 2019 года за халатность, которая привела к подтоплению судна. Суд также назначил ему штраф в 350 тысяч рублей, но в апелляционной инстанции выплату денег отменили.

После приговора представители Минобороны предъявили офицеру иск о возмещении материального ущерба в связи с утратой десантного катера. Его стоимость была оценена в 54,5 миллиона рублей. Однако с Подгорского суд решил взыскать лишь один оклад месячного содержания и одну надбавку за выслугу лет — в общей сложности около 60 тысяч рублей.

В ночь на 9 октября 2017 года в Севастополе во время шторма десантный катер получил пробоины от столкновения кормовой части судна с причалом. Трасологическая судебная экспертиза выявила на катере рваные пробоины различных размеров, из-за которых машинное отделение заполнилось водой.

Как установил суд, Подгурский, который должен был нести ответственность за состояние военной техники — патрульного катера П-352 и десантного катера Д-296, проявил неосмотрительность и не выполнил приказ командующего Черноморским флотом о передислокации катеров в осенне-зимний период на безопасную стоянку.

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