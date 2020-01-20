Сотрудница Минобороны России погибла после падения с 10 этажа

В Москве в результате падения с 10 этажа погибла сотрудница министерства обороны России. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, трагедия произошла поздним вечером 19 января возле общежития в столичном районе Хамовники.

Тело 38-летней женщины было обнаружено под окнами здания. Она проживала на 10 этаже вместе с супругом — военнослужащим.

Как рассказал муж погибшей, он находился в ванной комнате, а когда вернулся, супруги дома не было. Мужчина решил, что жена ушла в аптеку за лекарством для одной из двух дочерей. Когда он вышел из общежития, то увидел тело супруги и наряд скорой помощи.

Следователи проводят проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.

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