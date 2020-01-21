Перелеты из России резко подешевели

Внутренние и заграничные перелеты из городов России резко подешевели. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Biletix, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 января.

Средний чек на авиабилеты в обе стороны, забронированные с 1 по 15 января с вылетом в первом полугодии 2020 года, значительно снизился по всем направлениям. Так, средняя стоимость билетов на рейсы по стране упала на 19,5 процента: с 7307 до 5883 рублей. Цена на международные перелеты снизилась на 15 процентов: с 19 601 до 16 742 рублей.

Лидерами среди самых подешевевших направлений по России стали Санкт-Петербург — Калининград (на 45 процентов), Оренбург — Москва (на 44 процента) и Москва — Минеральные воды (на 41 процент).

За границу дешевле всего из Москвы можно улететь в Прагу (цена упала на 34,2 процента), Берлин (на 34 процента), тайский Самуи (на 31 процент).

Снижение стоимости перелетов эксперты связывают с продолжающимся расширением маршрутной карты лоукостеров, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок.

В декабре 2019 года исследование Biletix показало, что продолжительность путешествия россиян за последние пять лет в среднем сократилась с 11 до 8 дней. По данным аналитиков, по России туристы стали путешествовать в среднем 7 вместо 9 дней, а за границей — 11 вместо 13 дней.

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