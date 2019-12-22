Россияне стали меньше путешествовать

Продолжительность путешествия россиян за последние пять лет в среднем сократилась с 11 до 8 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Biletix.

По данным аналитиков, по России туристы стали путешествовать в среднем 7 дней вместо 9, а за границей — 11 дней вместо 13. Кроме того, россияне начали планировать свои путешествия заранее — средняя глубина бронирования авиабилетов выросла на четыре дня.

В октябре сообщалось, что россияне начали отказываться от внутренних путешествий. Как показали данные, собранные с начала 2019 года, россияне часто отменяют перелеты из Москвы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург. Доля возврата билетов составила от 12 до 21 процента от общего количества проданных билетов на указанные маршруты.

В топ-10 направлений, рейсы по которым отменяются чаще других, вошли исключительно российские города. Среди них оказались билеты из Петербурга в Москву, из Москвы в Махачкалу, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону и Уфу, а также из Махачкалы в Москву.

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