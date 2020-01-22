Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте. Соответствующее исследование опубликовала британская компания Economist Intelligence Unit.

Россия продвинулась вперед по сравнению с прошлым годом, набрав 3,11 балла (в 2019-м — 2,94 балла) и расположилась на одной строчке с Республикой Конго. Компания характеризует Россию как авторитарную страну. Отмечается, что, по мнению компании, президент Владимир Путин останется у власти и в следующие четыре года (прогнозируемый период), а напряженность в отношениях с Западом, включая санкции, сохранится.

На первой строчке рейтинга располагается Норвегия, далее идут Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. Замыкают его Чад, Сирия, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго и Северная Корея.

В рейтинг входят 165 государств. Оценка демократичности вычисляется по пяти параметрам: выборный процесс, функционирование правительства, политическая культура, политическое участие и гражданские свободы. На основании оценок страны делятся на четыре типа: полная демократия, ограниченная демократия, гибридный режим и авторитарный режим.

Россия традиционно занимает низкие места в подобных рейтингах. Так, в исследованиях Freedom House отмечался низкий уровень свободы прессы и демократии.

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