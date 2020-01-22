Президентом Греции впервые стала женщина

Президентом Греции стала Екатерина Сакелларопулу. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатуру утвердили в парламенте страны, где она получила более 200 голосов. Таким образом пост главы государства Греции впервые заняла женщина. Известно, что до этого Сакелларопулу была председателем государственного совета (Верховного суда) и работала на судейских должностях в структуре Евросоюза.

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Греция — парламентская республика. Президент хоть и считается по Конституции высшим должностным лицом, имеет по большей части церемониальные функции. Летом 2019 году премьер-министром страны стал лидер партии «Новая демократия» Кирьякос Мицотакис, которому принадлежит вся полнота власти.

В декабре 2019 года парламент Финляндии одобрил назначение премьер-министром 34-летней Санны Марин. Марин стала самым молодым премьером не только в Финляндии, но и в мире. В ее кабинете министров — семь мужчин и двенадцать женщин. Женщины также возглавляют четыре из пяти правящих партий в парламенте страны.

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