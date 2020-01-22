«Миссис Вселенная Классик» стала многодетная россиянка

Многодетная жительница Санкт-Петербурга стала победительницей прошедшего в столице Болгарии Софии конкурса «Миссис Вселенная Классик — 2020». Об этом сообщила победительница конкурса на своей странице в Facebook.

45-летняя мать четверых детей, гинеколог-эндокринолог Ксения Вербицкая, получила титул «Мисс Вселенная Классик — 2020». На конкурсе талантов она исполнила песню Besame Mucho.

«Благодарна всем... Семье, друзьям, коллегам за поддержку! Я абсолютно счастлива! Это была непростая победа!» — написала она.

В конкурсе принимали участи замужние женщины в возрасте от 40 лет из 36 стран мира. На странице россиянки указано, что ранее ей был присужден титул «Миссис Санкт-Петербург Classic 2019».

Ранее сообщалось, что конкурс красоты «Мисс Вселенная 2019» выиграла представительница Южно-Африканской Республики 26-летняя Зозибини Тунци. Девушка стала третьей победительницей из ЮАР, завоевавшей титул «Мисс Вселенная».

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