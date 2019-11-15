Участницу «Мисс Вселенная» от Украины отказались пускать в США

Украинке Анастасии Субботе, которая должна представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная», отказали в получении американской визы. Об этом сообщила в Facebook председатель оргкомитета национального этапа конкурса Анна Филимонова.

Она опубликовала официальное письмо к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору с просьбой разобраться в ситуации. В письме Филимонова указала, что в процессе подачи документов у Субботы возникли проблемы: из-за технического сбоя ей перенесли дату визита в посольство с 12 на 14 ноября.

По словам представителя оргкомитета, девушка принесла все необходимые бумаги и подробно ответила на все вопросы работника посольства. Однако в ответ конкурсантке сообщили, что подобные документы подаются не впервые, и отказали в получении визы без комментариев.

Отмечается, что Суббота должна прибыть в США для участия в конкурсе «Мисс Вселенная» 27 ноября. Конкурс пройдет с 28 ноября по 8 декабря в Атланте.

Финал национального этапа конкурса «Мисс Вселенная» на Украине прошел 24 октября, победительницей стала уроженка Запорожья Анастасия Суббота. Как писала «Страна.ua», по образованию девушка веб-дизайнер, в последние несколько лет она работала моделью в Китае. В ответ на вопрос о главной проблеме человечества она назвала две — загрязнение планеты и войны.

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