Россиян предупредили об опасности «зимних» клещей

Теплая и бесснежная зима в центральной части России привела к раннему пробуждению клещей. Об опасности «зимних» насекомых россиян предупредила ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина в беседе с радио Sputnik.

Она уточнила, что массового выхода клещей не ожидается, поэтому паниковать не нужно. «Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», — объяснила специалист.

По словам Шашиной, защищаться от таких клещей нужно как обычно. «Никакие химические препараты не надо применять <...> Единственное — надо правильно одеваться», — добавила эксперт. Она уточнила, что длинные брюки необходимо заправлять в сапоги, а рубашку в брюки.

Ранее в январе терапевт Лариса Алексеева назвала последствия аномально теплой погоды для здоровья россиян. По ее словам, в такой период у многих людей обостряются хронические заболевания, прежде всего, связанные с дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой. В частности, внимательно следить за своим состоянием следует гипертоникам, уточнила врач.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!