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Центробанки назвали создателями финансовой пирамиды

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Скотт Майнерд
Скотт Майнерд

Директор по инвестициям Guggenheim Partners, хедж-фонда с активами на 270 миллиардов долларов, назвал мировые центробанки создателями своего рода «финансовой пирамиды», которая в конечном итоге рухнет. Скотт Майнерд (Scott Minerd) указал, что ситуация напоминает 2001-2002 год, когда экономика скатилась в рецессию, пишет Bloomberg.

По его словам, инвесторы вскоре осознают, что дефолтов становится больше, а рейтинги понижаются все чаще. Тогда стимулирующая политика, которой придерживаются ведущие мировые регуляторы, закончится глобальным крахом.

Эксперт заметил, что сейчас рисковые активы, которые позволяют получить большую доходность, находятся в более сложной ситуации, чем в 2007 году, перед последним финансовым кризисом. Такие бумаги пользуются спросом, но их качество ухудшается.

В свою очередь глава отдела компании по инструментам с фиксированной доходностью Энн Уолш (Anne Walsh) рассказала, что 15 процентов американской экономики уже находится в состоянии рецессии.

По ее мнению, политика Федеральной резервной системы (ФРС) привела к появлению «зомби-компаний», которые в случае проблем столкнутся с оттоком капитала. По ее мнению, чем дольше продлится эта стадия, тем тяжелее будет кризис.

Финансовой пирамидой или схемой Понци называют такую систему, которая обеспечивает доход членам структуры за счет постоянного привлечения средств от новых участников. Как только такой приток заканчивается, доходность структуры падает и она оказывается не в состоянии выполнять свои обязательства.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предсказала, что рост неравенства приведет к новой Великой депрессии.

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