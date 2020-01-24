Случайная покупка обогатила мужчину на десятки тысяч долларов

Случайная покупка двух одинаковых лотерейных билетов обогатила жителя американского города Ньюарк, штат Делавэр, на десятки тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

61-летний американец решил купить для семьи четыре лотерейных билета. В магазине он обнаружил, что у него хватает денег только на три билета. Он вернулся на следующий день и случайно купил четвертый билет с той же комбинацией чисел, что была на одном из приобретенных им ранее билетов.

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«После розыгрыша я отсканировал первый лотерейный билет и узнал, что сорвал куш, — рассказывает победитель. — Чуть позже я проверил второй билет, который тоже оказался выигрышным. Меня трясло от радости. Я не мог в это поверить». Оба билета принесли удачливому американцу по 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей каждый).

На выигранные деньги он планирует расплатиться по долгам и сделать сбережения на будущее.

В апреле 2019 года сообщалось, что в американском штате Орегон супружеская пара совершила ошибку и сорвала крупный джекпот. Майкл Фот и его супруга собирались купить обычный билет за два доллара, но по ошибке взяли билет на доллар дороже, увеличивающий потенциальный выигрыш в три раза. В результате они выиграли 150 тысяч долларов (9,3 миллиона рублей по текущему курсу).

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