Падение гонщика на полной скорости в обрыв попало на видео

Видео: Ралли Live•WRC ERC ралли-кросс Дакар• / vk.com

Автомобиль эстонского гонщика из команды Hyundai Отт Тянак на полной скорости упал с обрыва на этапе чемпионата мира по ралли (WRC) в Монте-Карло. Видео появилось на странице соревнований во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на десятом километре участка. После прыжка на скорости 170 километров в час Тянак потерял управление автомобилем и cлетел с обрыва. По информации WRC-Info, экипаж не пострадал, однако был вынужден сойти с дистанции.

Перед началом этапа Тянак занимал четвертое место в общем зачете, отставая от лидера на 10 секунд. 32-летний эстонец — действующий чемпион WRC.

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