Эйфелева Башня закрылась

Эйфелева Башня в Париже закрылась из-за забастовки рабочих. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Le Figaro.

Поводом для акции персонала стала пенсионная реформа во Франции. Отмечается, что протесты начались в стране еще в декабре, и с тех пор достопримечательность закрывается уже в третий раз.

Представители обслуживающей Эйфелеву башню компании объяснили, что из-за забастовки они не смогут обеспечить посетителям безопасность на должном уровне.

Общенациональная забастовка профсоюзов началась во Франции из-за решения правительства увеличить пенсионный возраст. После этого власти пошли на уступки и представили новый проект реформы.

Во Франции минимальный пенсионный возраст установлен на уровне 62 года для мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни в 82 года позволяет французам отдыхать дольше, чем гражданам любой другой страны мира. Полный размер пенсии гражданин получает, если его стаж не меньше 41,5 года. Чтобы пенсия была полной независимо от стажа, нужно доработать до 67 лет. Правительство не первый год ищет способ упростить систему и заставить французов работать дольше, но любая инициатива наталкивается на резкий протест.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!