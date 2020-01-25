Отец забыл посадить годовалого сына в машину и переехал его насмерть

В американском штате Техас отец, находясь в состоянии наркотического опьянения, забыл посадить годовалого сына в автомобиль и случайно убил его. Об этом сообщает таблоид Metro.

В среду, 22 января, 38-летний Исаак Буллард должен был отвезти сына Джесси к няне. Он забыл, что не посадил ребенка в салон машины, и переехал его насмерть. Когда отец понял, что произошло, он отвез мальчика в ближайшую пожарную часть. Спасателям не удалось реанимировать Джесси.

21-летняя жена Булларда — Тамлин — немедленно подала на развод и подчеркнула, что ее муж заслуживает самого сурового наказания. Исаака арестовали и обвинили в нахождении за рулем под действием наркотиков, жестоком обращении с детьми и неаккуратном вождении, повлекшим гибель человека. Он находится в тюрьме до следующего судебного слушания. По делу идет расследование.

В прошлом году сообщалось, что в польском городе Рыбник, Силезское воеводство, женщина насмерть сбила инструктора по вождению во время экзамена. Он работал с другим учеником, когда в него врезалась 68-летняя женщина.

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