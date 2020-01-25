Морпех тренировался на пляже и умер

Британский морской пехотинец умер во время тренировочных занятий на пляже в графстве Корнуолл на юго-западе Англии, сообщает The Independent со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

В ведомстве рассказали, что вечером 22 января боец оказался под водой. На место ЧП направили медиков и санитарный вертолет. Солдата срочно эвакуировали в больницу, но спасти его не удалось.

«Инцидент еще расследуется, поэтому дальнейшие комментарии были бы неуместны», — добавил представитель флота.

Как уточняет Daily Mail, морпех был найден лежащим лицом вниз в очень холодной воде, поскольку температура опустилась ниже нуля. На учениях, в которых он принимал участие, новобранцы тренировались высаживаться на пляж в условиях шторма. Это одно из последних испытаний в курсе обучения британских морских пехотинцев, которое проводится за месяц до окончания учебы.

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