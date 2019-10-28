Пьяные американские морпехи напали на полицию в Японии

Трое американских морских пехотинцев арестованы на японском острове Окинава за нападение на полицию. Об этом сообщает Okinawa Times.

Известно, что инцидент произошел в селе Онна 27 октября. Подчеркивается, что морпехи в состоянии алкогольного опьянения наносили удары по двум патрульным автомобилям полиции, разбив лобовое стекло одного из них. После этого солдаты скрылись с места преступления.

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В 2016 году сообщалось, что морской пехотинец Джастин Кастелланос в ходе судебного слушания признался в изнасиловании японки на Окинаве. Судебный процесс тогда проходил на фоне множественных протестов местных жителей.

Согласно договору о безопасности между США и Японией 1960 года, на Окинаве расквартированы более половины всех американских военных, которые служат в этой стране. Между тем среди местных жителей растет недовольство иностранными военнослужащими.

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