Министр Ливана променял кортеж с охраной на такси

Министр туризма Ливана Рамзи Машрифия прибыл на первое рабочее заседание правительства на такси, отказавшись от кортежа с вооруженной охраной. Об этом сообщает ливанский телеканал MTV.

В пятницу, 24 января, охрана задержала такси на подъезде к зданию правительства. Таксист объяснил, что внутри салона находится министр. Охранники приняли слова водителя за шутку, но все же проверили документы пассажира. Оказалось, на заднем сиденье машины сидел Рамзи Машрифия.

«Этот случай оказался беспрецедентным в республике, — подчеркнули ливанские журналисты. — Как правило, министры передвигаются в кортеже с охраной».

По данным телеканала, из здания правительства в министерство туризма Машрифия направился на машине спикера правительства с его водителем. При этом от охраны министр отказался.

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