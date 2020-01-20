Стало известно тюремное прозвище бывшего российского министра

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий тюремный срок за получение взятки, получил в колонии прозвище «батя экономики», сообщает издание Baza.

Улюкаев ведет в колонии образовательный кружок, на котором рассказывает заключенным об экономике. Его посещают несколько человек.

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В остальное время бывший министр работает в тюремной библиотеке, хотя официально значится подсобным рабочим. Он ни на что не жалуется и чувствует себя хорошо.

При этом некоторое время назад Улюкаев едва не подвергся взысканию, когда во время прокурорской проверки его застали сидящим на кровати в неположенное время. После написания объяснительной экс-чиновник был освобожден от наказания.

Улюкаев был задержан в 2016 году, будучи на тот момент действующим федеральным министром. Ему инкриминировали получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в два миллиона долларов за одобрение приватизации «Башнефти». Впоследствии экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей.

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