Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати

Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, сидящим на кровати, что запрещено правилами внутреннего распорядка. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает Telegram -канал Baza.

По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время. Бывший министр после случившегося написал объяснительную и избежал серьезных санкций.

15 декабря 2017 года Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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