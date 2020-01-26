В России рассказали о накале обстановки из-за готовящейся «войны 2028 года»

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал о накале обстановки из-за переброски войск США в Европу и проведения крупнейших за последние 25 лет учений. Согласно сценарию условная война произойдет в 2028 году с близким по силам НАТО противником. Об этом сообщают «Известия».

Козюлин объяснил свой прогноз тем, что основные маневры пройдут в Польше, Грузии и странах Балтии, которые граничат с Россией и отличаются недружественным к ней отношением. «Та же Эстония недавно выдвигала к нам территориальные претензии», — добавил специалист. Кроме того, по его словам, у российских границ появится большое количество сухопутной техники и сотни летательных аппаратов.

Профессор предположил, что ситуация будет напоминать ту, которая сложилась в Европе во время масштабных учений НАТО Able Archer в 1983 году. Тогда СССР привел армию в повышенную боеготовность и не исключал военных действий, напомнил Козюлин.

По данным газеты, из США в Европу прибудут 20 тысяч солдат. Еще девять тысяч военных привлекут из американского контингента, постоянно расположенного в Европе, и семь тысяч — из Национальной гвардии США. 15 европейских стран отправят до восьми тысяч солдат в общей сложности.

Также Штаты перебросят в Европу около 500 танков, самоходных орудий и боевых машин пехоты (БМП). Сосредоточение войск займет пару месяцев, активная фаза учений пройдет в апреле и мае 2020 года. Все солдаты вернутся домой в июле.

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