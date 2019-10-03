США проведут крупнейшие военные учения в Европе за 30 лет

США планируют провести в 2020 году крупнейшие со времен холодной войны военные учения в Европе. Об этом заявил конгрессмен-демократ Джон Гараменди, передает ТАСС.

По словам Гараменди, целью учений станет укрепление обороны в целом и взаимодействия разных армий.

По информации Deutsche Welle, в Европе в следующем году пройдут масштабные учения США «Защитник-2020» (Defender 2020). В них центральная роль отводится Германии. Через эту страну американская дивизия должна будет совершить передислокацию в Восточную Европу. Всего в учениях примут участие 20 тысяч солдат и офицеров США. Отмечается, что Левая партия Германии подвергла критике маневры, назвав их «провокацией в отношении России».

С 1 по 12 июля этого года прошли учения НАТО Sea Breeze-2019. В маневрах с участием 19 стран были задействованы, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. Российский МИД назвал их проведение «опасной идеей».

Одновременно с Sea Breeze российские военные также провели плановые учения в Черном море. В мероприятии были задействованы около 10 кораблей, в том числе большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников». Экипажи отработали маневры и сложные строи.

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