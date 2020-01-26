Японца заподозрили в шпионаже в пользу России

В Токио по подозрению во взломе и передаче конфиденциальной информации коммуникационной компаний SoftBank российской стороне заподозрили ее бывшего сотрудника Ютака Араки. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

48-летнего Араки арестовали в субботу, 25 января. Он заявил полицейским, что передал полученную информацию «работнику торгового представительства России в Японии в возрасте старше 50 лет».

В SoftBank заявили, что переданные данные не несли особой ценности, а информация о клиентах и партнерах в них отсутствовала. У Араки не было доступа к этой информации. Кроме того, компания не обнаружила попытки взлома своих систем и программ извне.

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», — прокомментировало инцидент российское посольство в Японии на своей странице в Facebook.

В пятницу, 24 января, о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже, сообщила Болгария. Их объявили персонами нон грата. В российском посольстве подчеркнули, что Болгария не предъявила доказательств виновности дипломатов.

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