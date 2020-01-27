Европейский банк поймали на взятках ради саудовской королевской семьи

Бывшие сотрудники немецкого банка Deutsche Bank заплатили 1,1 миллиона долларов финансовому консультанту королевской семьи Саудовской Аравии ради того, чтобы сохранить ее в качестве клиента кредитного учреждения и заставить вложить больше денег. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные прокуратуры Германии.

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По информации издания, в 2011-2012 годах сотрудники кредитного учреждения из департамента управления частным капиталом осуществили четыре перевода на счет компании, принадлежащей жене финансового консультанта королевской семьи. Компания зарегистрирована в офшоре на Британских Виргинских островах.

Кроме того, работники банка обеспечили племяннице консультанта стажировку в лондонском отделении Deutsche Bank, оплатили ее перелет и проживание в Лондоне. Дочь консультанта была приглашена посетить семинар для детей миллиардеров на дорогом швейцарском горнолыжном курорте, несмотря на то что девочка не подходила по возрасту.

Саудовская королевская семья является одной из богатейших на планете. Ее «узкий круг» включает около двух тысяч человек, а «широкий» насчитывает 15 тысяч. Bloomberg оценил состояние членов семьи в 100 миллиардов долларов. По данным газеты, неназванный представитель саудовской королевской фамилии являлся клиентом Deutsche Bank в 2010-2016 годах. За это время он инвестировал полмиллиарда долларов.

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