Аналитику для правительства России предложили готовить силовику

Пост главы Аналитического центра при правительстве России предложили выходцу из силовых структур — замначальника управления Федеральной службы охраны (ФСО) Константину Калинину. Об этом со ссылкой на два источника, близкие к правительству, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Аналитику для правительства ранее готовил Владислав Онищенко, возглавивший центр в августе 2018 года. Накануне стало известно, что он продолжит работу, но займет пост первого заместителя руководителя.

Калинин известен тем, что участвовал в организации охраны Универсиады в Казани в 2013 году, тогда он находился в звании полковника. Также его профиль есть на сайте Ночной хоккейной лиги, членами которой являются президент России Владимир Путин и новый глава правительства Михаил Мишустин.

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Куратором Аналитического центра в правительстве Дмитрия Медведева был Максим Акимов, в настоящее время эти функции переданы вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

В структуре, которая считается преемником основанного в 1959 году Вычислительного центра при Госплане СССР, работают около 200 специалистов. В последнее время их доклады зачастую противоречили основным направлениям, выбранным для развития страны. В частности, в 2017 году эксперты Аналитического центра фактически обвинили государство в снижении конкуренции в российской экономике и росте влияния монополий. А в 2019-м центр отмечал снижение доступности бензина, электроэнергии и газа для населения.

Ранее сегодня Мишустин на первом совещании с вице-премьерами поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов.

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