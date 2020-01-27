Мишустин дал первое поручение своим заместителям

Глава правительства Михаил Мишустин провел первое совещание с вице-премьерами и поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

По информации агентства, на совещании обсуждались вопросы, связанные с выполнением послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Отмечается, что новый глава правительства решил сохранить формат совещаний по понедельникам, введенный бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Второе заседание кабмина запланировано на 30 января.

Ранее Мишустин в ходе выступления в Госдуме пообещал персональную ответственность членов будущего правительства за достижение целей нацпроектов. Также он рассказал, что майские указы президента страны останутся обязательными к исполнению, а одной из главных задач нового правительства станет возвращение утраченного доверия между властью и бизнесом.

16 января Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции России.

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