Военный самолет потерпел крушение в Алжире

Военный самолет разбился на северо-востоке Алжира. Об этом сообщает издание Algerie 24.
Крушение произошло в вилайяте Оум Эль-Буаджи. Издание со ссылкой на опубликованные в интернете фото и видео отмечает, что после падения самолет загорелся.
По данным издания Mediadefense, разбившимся воздушным судном был самолет Су-30 121-й истребительной эскадрильи Военно-воздушных сил Алжира. Предварительно, в результате погибли два человека: пилот и штурман. Официального подтверждения этой информации нет.
На данный момент на месте происшествия работают спасатели.
По данным на 2018 год ВВС Алжира насчитывали 58 истребителей Су-30 МКА.
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