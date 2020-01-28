Россиянка попросила полицию забрать в армию заблокировавшего ее в соцсетях сына

Жительница подмосковной деревни Щедрино Ирина попросила местных полицейских разыскать ее 19-летнего сына Кирилла и отправить его в военкомат. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам Ирины, сын перестал с ней общаться, удалил из всех соцсетей и стал пропадать по ночам. Женщина предположила, что он мог попасть в местную криминальную группировку.

Источник сообщил, что молодого человека удалось найти и доставить в военкомат. В комиссариате заверили, что его заберут в весенний призыв.

В ноябре 2019 года сообщалось, что житель города Нововоронеж 16 раз ударил себя по голове сковородой, чтобы не ходить в военкомат, после чего обратился в больницу и зафиксировал травмы. За время уклонения от службы призывник поучаствовал в трех грабежах, в том числе двух групповых, а также трех угонах. Он также получал деньги от дедушки. Молодого человека приговорили к 3,5 года колонии и штрафу в 30 тысяч рублей.

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