Подсчитаны масштабы притока мигрантов в Россию

Каждый год в Россию приезжают около 16,5-17 миллионов мигрантов, такие масштабы притока стабильны последние несколько лет. Об этом «Известиям» рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД генерал-майор полиции Валентина Казакова.

В ведомстве подсчитали, что ежедневно на территории страны находятся примерно десять миллионов иностранцев, 70 процентов из них — это граждане СНГ. Казакова уточнила, что ежегодно министерство оформляет 1,7 миллиона патентов на работу в России, это приносит в бюджеты регионов 60 миллиардов рублей.

Представитель МВД добавила, что в 2019 году почти 500 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства получили российский паспорт. В первую очередь речь идет об украинцах — около 300 тысяч человек. Еще 51 тысячу составили казахстанцы. Следом идут граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении.

Кроме того, Казакова сообщила, что в прошлом году российское гражданство получили 227 тысяч жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ежедневно российские власти получают по 1-1,5 тысячи заявок от людей с Донбасса.

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