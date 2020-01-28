Соавтор статьи о нарушении правил проведения митингов предложил ее изменить

Бывший депутат Государственной думы Игорь Зотов, который был соавтором уголовной статьи о неоднократном нарушении правил проведения пикетов и митингов, предложил изменить ее. Об этом он сообщил в беседе с «Коммерсантом».

По мнению Зотова, закон об ужесточении ответственности был необходим в то время, когда его принимали. «Сейчас ужесточать не надо, уже все принято, что нужно», — заявил он. Несмотря на это, бывший депутат выразил надежду, что Госдума отреагирует на замечания Конституционного суда и внесет в статью необходимые уточнения.

Ранее Конституционный суд России постановил пересмотреть уголовное дело Константина Котова, осужденного на четыре года за появление на несанкционированных митингах летом 2019 года. Данное решение не подлежит обжалованию.

В начале сентября Тверской районный суд приговорил Котова к четырем годам заключения по статье 212.2 УК («Неоднократное нарушение правил проведения пикетов и митингов»). Он стал вторым осужденным по этой статье. Поводом для этого стали его задержания на четырех акциях протеста за последний год. В январе президент России Владимир Путин поручил новому генеральному прокурору страны Игорю Краснову проверить законность уголовного преследования Котова.

Статья 212.2 УК («Неоднократное нарушение правил проведения пикетов и митингов») была введена в 2014 году. Она предусматривает уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.

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