Исключенный из ЛДПР Худяков решил вернуться в Госдуму

Бывший член ЛДПР Роман Худяков создал партию «Достойная жизнь» и решил вернуться в Госдуму. Об этом экс-депутат сообщил газете «Коммерсантъ».

Худяков рассказал, что партия намерена участвовать в парламентских выборах в 2021 году. По его словам, в 2020-м «Достойная жизнь» проведет по спискам своих кандидатов в региональные законодательные собрания, а если не удастся, будет собирать подписи. Также исключенный из ЛДПР экс-депутат собрался требовать роспуска Госдумы и отмены депутатской неприкосновенности.

Он уточнил, что в ближайшее время документы, необходимые для регистрации партии, будут направлены в Минюст. Однако Худяков опасается, что «Достойная жизнь» не будет зарегистрирована.

По данным издания, в высший совет партии вошли летчик-испытатель Анатолий Кнышов, герой России подполковник Константин Тимерман и певец группы «Корни» Александр Бердников.

Роман Худяков был избран депутатом Тамбовской облдумы в сентябре 2016 года от партии «Родина». Переизбраться в нижнюю палату парламента ему не удалось.

В июне 2016-го фракция либерал-демократов в нижней палате парламента вывела из состава трех депутатов, в том числе Худякова, за попытки перейти в другие партии. В апреле они были исключены из партии. «По поводу Худякова в ЛДПР существует фактически единое мнение: он, мягко говоря, глуповат», — говорилось в сообщении.

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