Сильвестр Сталлоне поседел

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне опубликовал в Instagram видеообращение, в котором предстал с полностью поседевшими волосами.

Артист призвал подписчиков идти к цели и никогда не останавливаться.

Фото опубликовано @officialslystallone

«Держите удар, друзья. Держите удар», — процитировал актер Рокки Бальбоа, своего персонажа из серии фильмов «Рокки».

73-летний артист в течение многих лет красил волосы в черный и в пепельный цвет, уточняет Daily Mail. Подписчики Сталлоне отметили, что им нравится новый облик актера.

В мае 2018 года сообщалось, что Энтони Хопкинс стал похож на бомжа.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!