Пилот упавшего в океан самолета раскрыл подробности своего спасения

Пилот легкомоторного самолета, потерпевшего крушение и упавшего в океан у побережья Австралии, раскрыл подробности своего спасения. Об этом пишет Daily Mail.

Летчик Герри Гелтч (Gerry Geltch) рассказал, что выбил дверь судна в тот момент, когда оно еще находилось в воздухе. «Если бы самолет уже был в воде, выйти из него было бы сложнее. Мы просто открыли дверь, когда самолет падал», — объяснил он. Член экипажа также добавил, что как только он потерял контроль над управлением, то приступил к выполнению инструкций для чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что помимо Гелтча спастись во время катастрофы удалось также пассажиру. Прибывшие на место происшествия медики оказали им первую помощь и направили в одну из местных больниц. Пилот получил незначительные повреждения, а пассажир — порезы на лбу.

Легкомоторный авиалайнер упал в океан в ста метрах от острова Фрейзер у восточного побережья Австралии в среду, 29 января. Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия катастрофы: там видно, как несколько человек в спасательных жилетах выбираются из воды и с помощью отдыхающих направляются к берегу.

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