Пассажиры рухнувшего в океан самолета чудом спаслись и попали на видео

Пассажиры рухнувшего самолета чудом выплыли из океана и попали на видео. Кадры очевидцев с места происшествия в среду, 29 января, публикует Daily Mail.

Легкомоторный авиалайнер потерпел крушение в ста метрах от острова Фрейзер у восточного побережья Австралии. На кадрах видно, как несколько человек в спасательных жилетах выбираются из воды и с помощью отдыхающих направляются к берегу. «Надеюсь, что кроме них никого в самолете не было. А если были — они точно мертвы», — комментирует происходящее автор видео.

Сообщается, что на берегу пострадавших уже ждали медики.

По словам представителя австралийского управление по безопасности на море, сигнал о бедствии был отправлен с борта самолета до его падения. В настоящий момент полиция ведет расследование происшествия.

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