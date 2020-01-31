Трамп приравнял палестинцев к террористам и был обвинен в расизме

Президент США Дональд Трамп практически приравнял палестинцев к террористам, выступая с речью, посвященной его плану по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке — так называемой сделке века. Об этом пишет главный редактор издания +972 Magazine Эдо Конрад (Edo Konrad).

По его словам, большинство замечаний Трампа, касающихся палестинцев, были «классическим проявлением расизма». Так, в своем выступлении американский лидер девять раз использовал слова «терроризм» и «террор», говоря о палестинцах. В частности, он заявил, что палестинцы «оказались в ловушке терроризма, нищеты и насилия» и должны отказаться от террористических методов, чтобы получить право на создание собственного государства. В то же время израильтяне удостоились от президента США похвалы за их стремление к установлению мира в регионе, а сам Израиль Трамп описывал как «остров демократии и процветания» на Ближнем Востоке.

Как отмечает автор, подобная риторика не нова: израильтяне стремились выставить палестинцев жестокими террористами-революционерами еще со времен основания израильского государства. При этом, считает Конрад, и сам Израиль, и его западные союзники полностью игнорируют тот факт, что израильтяне также прибегали к методам, которые теперь называют террористическими.

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«Например, израильтяне предпочитают не вспоминать, что Менахем Бегин и Ицхак Шамир до того, как стать премьер-министрами Израиля, были ревностными боевиками, которые организовывали жестокие террористические атаки против палестинского гражданского населения, нападали на британских солдат и высокопоставленных чиновников и даже были замешаны в убийстве иностранных сановников», — пишет автор статьи.

По его мнению, подобные действия были частью общенациональной политики, без которых Израиль не мог бы появиться как государство. «Учитывая их историю, израильтяне должны быть первыми, кто должен понять, что те, кто сражается против иностранных оккупантов за свободы и самоопределение, прибегают к насилию», — подчеркивает Конрад.

В рамках «сделки века» Трамп предложил признать Израиль и Палестину двумя отдельными государствами. Согласно карте, которую показал американский президент, Иерусалим должен остаться израильской столицей, а Восточный Иерусалим — палестинской. Глава Палестины Махмуд Аббас в ответ на предложение Трампа заявил, что «Иерусалим не продается», и назвал сделку заговором.

Менахем Бегин занимал пост премьера Израиля с 1977 по 1983 год. В 1940-х годах он руководил еврейской подпольной организацией Иргун, которая организовала теракты на рынках в Хайфе и Яффо, а также нападение на британскую тюрьму в Акко и предпринимала попытки убийства британского премьер-министра Энтони Идена. Ицхак Шамир был премьером Израиля с 1983 по 1984 год, а затем с 1986-го по 1992-й, также занимал посты министра иностранных дел и главы минобороны. В 1940-х Шамир был одним из руководителей еврейской подпольной террористической организации «Лехи», боевики которой были прямыми организаторами и исполнителями убийства шведского дипломата и представителя Международного комитета Красного Креста Фольке Бернадота в 1948 году.

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